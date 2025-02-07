В Польше потребовали убрать российский танкер с порта на Балтийском побережье

Морское управление Гдыни на польском Балтийском побережье потребовало от руководства одноименного порта убрать российский танкер «Хатанга» с его территории и планирует взыскать с владельца судна компенсацию за нахождение в гавани начиная с 2017 года. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Польши в социальной сети X.

По данным ведомства, этот танкер представляет собой угрозу безопасности мореплавания и не используется. Администрации порта предписано удалить судно незамедлительно, но не позднее трех месяцев с момента оглашения решения.

Танкер «Хатанга» был построен в 1987 году в Мальме, Швеция. Он пришел в Гдыню в 2017 году, но был задержан из-за неуспешного прохождения государственного контроля в порту. Судно принадлежало Мурманскому морскому пароходству, которое было признано банкротом в 2020 году.

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