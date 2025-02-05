Суд ЕС подтвердил, что Польша должна выплатить штраф в €320 млн

Суд Евросоюза обязал Польшу выплатить огромный штраф суммой больше 320 млн евро по решению суда, который отклонил иск Варшавы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение от суда.

В документе говорится о том, что подобное судебное решение связано с отказом Польши привести законодательство в нормативное соответствие с правилами Евросоюза. В последние два года Польша пыталась добиться снижения штрафов, которые были наложены из-за отказа подчиниться решению суда в установленные законом сроки.

Все началось в 2021 году, когда Суд ЕС потребовал остановить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши из-за угрозы беспристрастности судей. Но польский конституционный суд решение выполнять стал не сразу, только властям удалось приостановить работу палаты. Уже в 2022 году польский президент Андрей Дуда подписал закон, который ликвидирует эту палату, и Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Польше предрекли печальные последствия в случае участия в украинском конфликте.