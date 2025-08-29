В Польше украинец заставил старика под видом «тайной операции» отдать ему $8 тыс.

В Польше задержали восемнадцатилетнего гражданина Украины, подозреваемого в мошенничестве и хищении крупной суммы денег у пожилого мужчины, передает портал Kresy.

Отмечается, что преступник представился 83-летнему пенсионеру сотрудником полиции и убедил его принять участие в вымышленной секретной операции против недобросовестных банковских кассиров.

Доверчивый старик, испугавшись серьезности дела, перевел злоумышленнику все свои сбережения в виде 30 тыс. злотых (более $8 тыс.).

Настоящие сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление по горячим следам. Подозреваемого удалось оперативно найти и задержать.

Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения и принял решение заключить задержанного украинца под стражу сроком на три месяца. На время следственных действий подозреваемый останется в изоляторе.

Согласно статьям Уголовного кодекса (УК) Польши, за совершение преступления подобной тяжести предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

