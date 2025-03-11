В Польше украинку задержали за торговлю человеческими органами

В Польше сотрудниками полиции была задержана 35-летняя украинка, которую Интерпол разыскивал из-за торговли органами людей. О данном факте сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская.

По словам представителя следствия, фигурантка с июля 2017 по январь 2019 года находилась на территории Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Таиланда и Узбекистана, где незаконно покупала почки людей, чтобы после перепродать на черном рынке. Злоумышленницу искали власти Казахстана, где она была приговорена к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в международной ОПГ.

Женщина попалась на польской границе. Во время проверки документов стало известно, что она числится в международных базах данных розыска, а казахстанцы передали дело в Интерпол. Украинку поместили под стражу, где злоумышленница будет пребывать, ожидая решение об экстрадиции.

Ранее стало известно, что в Таиланде у дороги нашли чемодан, в котором находились скелетированные останки человека. Страшную находку случайно обнаружили двое мужчин, которые по пути домой пробили колесо автомобиля.