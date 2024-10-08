Укрепрайоны и прифронтовые зоны ВСУ находятся в критическом состоянии. Об этом пишет польский портал Do Rzeczy.

В материале польские журналисты указали, что всего за несколько месяцев пал Угледар, который ВСУшники пытались удерживать всеми силами. Город на юго-западе Донецкой области оказался не такой уж неприступной крепостью, как это описывали в Киеве. Аналогичная ситуация скоро может повториться и с другими удерживаемыми пунктами.

«Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева. Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Вещали о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет», — говорится в материале.

Автор статьи также отметил, что полная ответственность за происходящее, а именно — потерю техники, городов и человеческих жизней, полностью лежит на Владимире Зеленском и политиках Запада. Они не способны привести к переговорному процессу, если США и его сторонники не изменят политический курс.

Ранее сообщалось, что в России обвинили Зеленского в неуважении к международным дипломатическим инициативам.