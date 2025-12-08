В Полтаве суд избрал меру пресечения для хозяина питбуля, напавшего на полицейских

В Полтаве владелец собаки породы питбуль, которая покусала двух правоохранителей, был отправлен под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение вынес местный суд, сообщают украинские СМИ.

Инцидент, по данным источников, произошел в центре города на улице Сковороды. Полицейские остановили 31-летнего мужчину для проверки военно-учетных документов. В ходе общения его собака по кличке Амур набросилась на стражей порядка. Получившие травмы правоохранители были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

Хозяином животного оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ему инкриминируют нарушение правил содержания домашних животных, повлекшее телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет ограничения или лишения свободы.

При этом, как отмечается, самого питбуля после проведения необходимых проверок (документов и прививок) уже вернули владельцу. Расследование уголовного производства продолжается.

