В Португалии пастырь начал продавать священное пиво ради восстановления мечети

Заинтересованный в восстановлении важного исторического и религиозного места священник из Лиссабона придумал необычный способ сбора средств. Он стал освящать пиво и продавать его желающим, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Jam Press.

Отец Эдгар служит в церкви капелле Сан-Мигель-ду-Каштелу, где когда-то впервые крестился король Португалии. Увлеченный историей пастор решил сделать доброе и «угодное Богу» дело: восстановить мечеть возле замка Святого Георгия. Там впервые провели мессу после освобождения Лиссабона от осады в 1147 году. Однако на одном благородстве такое не провернешь.

Тогда служитель сделал подсчеты и выяснил, что для реализации идеи потребуется не меньше 2 тыс. евро. Их он придумал заработать с помощью одного из самых популярных напитков в регионе — пива. Особенностью Santa Cruz стало то, что отец Эдгар освящал его, а также замешивал туда ароматы земляничного дерева и кардамона. Постепенно о его напитке стали узнавать, но пока говорить об активных накоплениях с необычного «бизнеса» рано.

Ранее сообщалось, что в Петербурге священник получил срок за попытку похищения человека.