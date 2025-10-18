В поселке Быково прошла выездная администрация по вопросам здравоохранения

В подольском поселке Быково прошла выездная администрация, посвященная вопросам здравоохранения, которая уже стала традицией в городском округе. Об этом событии рассказали сами представители этой администрации в официальном телеграм-канале.

В мероприятии принимали участие представители министерства здравоохранения Московской области, отдела охраны здоровья местной администрации и главные врачи медицинских учреждений. Жители поселка Быково и соседней деревни Федюково имели возможность поделиться своими замечаниями и предложениями с медицинскими специалистами. На встрече были подняты важные вопросы, такие как доступность записи к узким специалистам, проблемы лекарственного обеспечения льготников, работа скорой помощи и функционирование передвижного ФАПа.

Представители здравоохранения внимательно выслушали каждое обращение, которое поступило от жителей, и предоставили консультации по всем задействованным темам. В ходе встречи было зарегистрировано более 20 обращений, что подчеркивает активность населения и их заинтересованность в улучшении медицинского обслуживания в регионе. Такое взаимодействие между жителями и представителями здравоохранения помогает выявлять и решать актуальные проблемы на местном уровне, что, безусловно, способствует улучшению качества медицинской помощи для всех граждан.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошла церемония вручения муниципальных наград врачам, которые недавно отметили юбилей, а также медикам, имеющим большой трудовой опыт. В рамках мероприятия рамках благодарности главы города за самоотверженный труд и верность профессии получили 14 специалистов.