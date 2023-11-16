В поселке Екатеринбурга шестнадцатилетний подросток поджег своего младшего товарища

В Екатеринбурге подросток попытался сжечь своего младшего приятеля. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным следственного комитета, в поселке Верх-Исетского района 16-летний подросток поджег своего 13-летнего приятеля. Причина, по которой молодой человек это сделал, не уточняется, но в результате происшествия пострадавший получил сильные ожоги. Пострадавший ребенок получил серьезные ожоги, с которыми долгое время провел в больнице.

Сейчас в отношении подростка, поджегшего товарища, возбуждено уголовное дело. Однако мама пострадавшего ребенка рассказала журналистам, что виновник тяжелых травм у ее сына не понес наказания.