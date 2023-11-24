В поселке рядом с Байкалом жители натыкаются на человеческие кости

В поселке Большое Голоустное, что в Иркутской области, люди стали находить человеческие кости. Об этом сообщили в прокуратуре 24 ноября.

По данным ведомства, недавно там размыло кладбище, и теперь, судя по всему, кости с него и находят жители поселка прямо на берегу Байкала.

Ведомство увидело сообщение от жителей в соцсетях, после чего анонсировало проведение доследственной проверки. Прокуроров заинтересовало соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Уже после проверки ведомство примет процессуальное решение.