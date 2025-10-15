В послеродовом отделении Серпуховского родильного дома начался ремонт, по завершению которого интерьер помещений станет более уютным и современным.

Работы планируют завершить до 15 ноября. До этого времени специалисты заменят двери, отремонтируют напольное покрытие, покрасят стены. На время строительных работ пациентки переведены на четвертый этаж, где для них созданы максимально комфортные условия. Им оказывают квалифицированную помощь в полном объеме.

В нынешнем году в родильном доме проведено 800 родов. Ожидаемый план 2025 года — 1200 родов, потому 95% годового плана уже выполнено. Родильный дом работает стабильно. Палаты заполнены не полностью, поэтому при необходимости медики всегда готовы принять пациенток. Медицинское отделение рассчитано на 110 коек.

Текущий ремонт создаст для пациенток приятные условия, но раз в 10 лет в здании требуется более капитальный ремонт. Заявка в Министерство здравоохранения Московской области о переустройстве палат и установке туалетов и душевых в каждой комнате уже подана. Решение на обращение рассчитывают получить к 2028–2029 годам.

В подходах к акушерству также происходят важные изменения: сразу после родов мам размещают в одноместные палаты с отдельным туалетом и душем, где они на протяжении трех-четырех дней проводят с новорожденным. С первых дней в палаты пускают пап, которые могут проводить с семьей неограниченное количество времени. Работа над повышением качества медицинской помощи и созданием комфортных условий для подмосковных мам и новорожденных продолжается.

