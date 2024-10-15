В посольстве РФ резко осудили осквернение памятника советским воинам в Болгарии

Посольство России в Болгарии в беседе с RT подтвердило, что в Софии снова осквернили памятник на братской могиле советских солдат. Дипломаты отметили, что в стране давно активизировались русофобы.

Как отметили в посольстве, вандализмом и осквернением занимаются граждане с антироссийской позицией. Таким образом в Болгарии они самовыражаются, заявляют о своем отношении. Это уже не первый случай в Софии и на территории страны. Как отметили в диппредставительстве, кощунство «стало визитной карточкой» местных русофобов.

«Категорически осуждаем надругательство над монументами, которому в цивилизованном обществе не может быть никаких оправданий», — отметили там.

Российские дипломату уже направили ноту в МИД Болгарии. В посольстве напомнили, что Болгария и Россия по соответствующему договору обязаны защищать воинские мемориалы и памятники культуры.

Ранее сообщалось, что мемориал Вечного огня в Новгородской области подвергся акту вандализма.