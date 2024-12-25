В посольстве РФ в Германии ответили на вопрос о погибших в Магдебурге россиянах

Об этом сообщает ТАСС.

Среди погибших при наезде автомобиля на людей, посетивших рождественскую ярмарку в Магдебурге, нет российских граждан.

Согласно данным кризисного центра Министерства иностранных дел Германии и правоохранительных органов, среди жертв теракта в Магдебурге не было иностранных граждан, следовательно, и россиян.

Полная информация о пострадавших будет предоставлена позже.

Напомним, теракт в Магдебурге произошел 20 декабря. В тот вечер автомобиль марки BMW на полной скорости въехал в толпу отдыхающих на рождественской ярмарке. Жертвами теракта стали пять человек, более 200 получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что мужчина, подозреваемый в наезде на людей в Магдебурге, был признан беженцем.