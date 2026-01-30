В Приамурье мать задушила собственного сына

В Шимановске Амурской области завели уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России (СКР) по региону Михаил Семеняк.

Подозреваемой в совершении преступления стала 40-летняя мать погибшего. Ее задержали, проводятся необходимые следственные действия.

«Следователем назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы. Проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметил Семеняк.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 29 января в доме, где жили женщина и ребенок. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу россиянки.

