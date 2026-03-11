В Приамурье телемедицина стала доступна через чат-бота в MAX

В Амурской области заработал новый сервис для пациентов, передает портал amurobl.ru. Министерство здравоохранения региона запустило дополнительные функции в мультисервисном боте «Мое здоровье», который работает в мессенджере MAX.

Теперь амурчане могут получать телемедицинские консультации, управлять документами о временной нетрудоспособности и просматривать результаты анализов прямо в приложении.

Для реализации этого нужно открыть чат-бот в MAX и авторизоваться через «Госуслуги». После этого можно выбрать медицинское учреждение, нужного специалиста, формат приема и удобное время. К услугам пациентов доступны приемы к кардиологу, неврологу, терапевту, оториноларингологу и другим врачам.

Перед консультацией разрешается прикрепить файлы с результатами обследований и анализов, а также описать жалобы и цель приема. Это поможет доктору точнее оценить состояние пациента.

Внедрение новых технологий упрощает жизнь: больше не нужно стоять в очередях, тратить время на дорогу и лишние визиты в поликлинику. Все можно решить онлайн, в удобное время и в комфортной обстановке.

Ранее сообщалось, что с марта мессенджер MAX станет единым каналом для уведомлений и рассылок.