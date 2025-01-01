В Приднестровье прекратили подачу тепла из-за остановки поставок российского газа

В Приднестровье прекратили централизованное теплоснабжение из-за остановки поставок газа из России в Молдавию. Об этом 1 января сообщила компания «Тирастеплоэнерго».

Согласно заявлению, с 7:00 (8:00 мск) утра подача тепла для отопления и горячего водоснабжения была остановлена для населения, бюджетных организаций и предприятий всех форм собственности. Исключение составили только медицинские учреждения.

Ранее российская компания «Газпром» объявила о прекращении поставок газа через Украину с 1 января 2025 года.