В Приднестровье прекратили подачу тепла из-за остановки поставок российского газа
Жители Приднестровья остались без тепла из-за прекращения поставок газа из РФ
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В Приднестровье прекратили централизованное теплоснабжение из-за остановки поставок газа из России в Молдавию. Об этом 1 января сообщила компания «Тирастеплоэнерго».
Согласно заявлению, с 7:00 (8:00 мск) утра подача тепла для отопления и горячего водоснабжения была остановлена для населения, бюджетных организаций и предприятий всех форм собственности. Исключение составили только медицинские учреждения.
Ранее российская компания «Газпром» объявила о прекращении поставок газа через Украину с 1 января 2025 года.