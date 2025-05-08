В Приднестровье установили мемориальную доску погибшему в ВОВ красноармейцу Гитлеру

В столице Приднестровской Молдавской Республики, городе Тирасполе, была торжественно открыта мемориальная доска, посвящённая Семёну Гитлеру — красноармейцу-пулеметчику, который сражался с фашистами в 1941 году в составе Тираспольского укрепрайона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны ПМР в среду, 7 мая.

Стало известно, что геройский пулеметчик трагически погиб, защищая Севастополь, 3 июля 1942 года.

«Церемония открытия мемориальной доски прошла на взорванной долговременной огневой точке № 911 Тираспольского укрепленного района», — говорится в сообщении.

В сообщении, поступившем от пресс-службы, говорится о том, что в представлении к награждению медалью «За отвагу» от 19 августа 1941 года комендант Тираспольского укрепрайона, полковник Григорий Коченов, отметил подвиг красноармейца 73 отдельного пулеметного батальона Тираспольского укрепрайона, Семёна Гитлера.

Семен Гитлер, будучи раненым и находясь в окружении, в одиночку в течение восьми дней держал оборону. Он уничтожил сотни немецко-фашистских и румынских оккупантов и смог отойти к своим, несмотря на то, что у него закончился боезапас.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой, в более позднем приказе о награждении фамилия красноармейца была изменена на «Гитлев». В связи с этим на мемориальной доске, установленной в среду в Тирасполе, фигурирует двойная фамилия — «Гитлер-Гитлев».

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