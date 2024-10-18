В приграничных территориях Курской области свиньи, оставшиеся на фермах и свинокомплексах, которых не успели эвакуировать после атаки Вооруженных сил Украины на регион, разбежались. Сотни животных, которые бегали вдоль дороги, были сняты на видео и опубликованы местным каналом 46ТВ.

Согласно информации, запись сделана в Кореневском районе. На видео видно множество свиней, которые хаотично перемещаются вдоль проезжей части и мешают движению автомобилей. Некоторые из них погибли.

«Да они как дикие — поперерыли всю обочину», — заявил автор видео.

Создатели ролика выдвинули предположение, что такое скопление свиней в одном месте связано с близлежащим кукурузным полем, где, по их мнению, животные нашли источник питания.

Фермеры в приграничных зонах сталкиваются с множеством сложностей, и текущая ситуация лишь усугубляет финансовые и эмоциональные нагрузки.

Ранее сообщалось, что около 300 украинских военнослужащих сбежали со своих позиций в районе Толстого Луга в Курской области, пытаясь избежать окружения.

По информации, количество оставленных тел солдат в Курской области настолько велико, что российским военным приходится заниматься их захоронением самостоятельно.