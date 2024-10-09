В приграничье Курской области заметили боевиков ВСУ в российской форме

Курский имам помог эвакуировать жителей из региона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при «Московском муфтияте» Иса Салимсултанов.

Ситуация на границе Курской области России обострилась после того, как подразделения Вооруженных сил Украины предприняли наступление с целью захвата территории.

Иса Салимсултанов из Курска отправился в приграничные районы, чтобы помочь в эвакуации жителей из опасных зон. При этом он неожиданно столкнулся с военнослужащими в российской форме, которые, как выяснилось, на самом деле были бойцами ВСУ.

Проверив документы имама, они потребовали отдать им ключи от машины, после чего скрылись. Салимсултанову удалось найти выброшенные ключи и эвакуировать двух женщин из населенного пункта.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет доведена до логического завершения – разгрома противника и выхода на государственную границу.

Также сообщалось, что ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области.