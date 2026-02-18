В Приморье бандиты силой увезли россиянина в неизвестном направлении

В Приморском крае полиция и следователи разыскивают преступников, совершивших дерзкое похищение человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 16 февраля в городе Артем. Неизвестные ворвались в частный дом, силой вывели мужчину на улицу, затолкали в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

По данным правоохранительных органов, похитители передвигались на иномарке Toyota Prius. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека) по п. «а» и «в» ч. 2 (группой лиц с применением насилия).

В доме пропавшего проведен осмотр, изъяты возможные улики. Полиция опрашивает соседей и свидетелей. Мотивы похищения пока не ясны. Ведется розыск преступников и похищенного мужчины.

