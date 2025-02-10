В Приморье лесовоз врезался в автобус: пострадали 14 человек

В Чугуевском районе Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лесовоза и рейсового автобуса. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.

В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел поделились фотографиями с места дорожно-транспортного происшествия. На снимках видно, что авария случилась на заснеженном склоне. В результате столкновения лесовоз полностью перекрыл проезжую часть. Автобус получил серьезные повреждения с водительской стороны.

«Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе. Есть пострадавшие 14 человек», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. В настоящее время движение транспорта по обеим сторонам дороги временно приостановлено.

Ранее сообщалось о том, что один погиб и трое пострадали в ДТП на Можайском шоссе в Москве.