В Приморье пьяный мужчина угрожал медсестре пистолетом в больнице

В Приморском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, устроившего опасный инцидент в больнице города Артем, сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

По информации ведомства, осенью 2024 года россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в медучреждение вместе со своей знакомой.

Поводом для конфликта с медперсоналом стало недовольство мужчины их решением. Его знакомую направили в другую больницу, из-за чего мужчина разозлился. Он начал требовать от дежурной медсестры немедленной помощи, угрожая при этом охолощенным пистолетом.

В ходе разбирательства прокуратура установила, что действия жителя Артема угрожали жизни и здоровью находившихся в больнице людей. Теперь мужчине предстоит ответить перед правосудием за свои противоправные действия в суде.

