В Приморье после детского эксперимента с кастрюлей вызвали спасателей

Детская шалость обернулась для малолетнего ребенка неприятностью: его голова застряла в кастрюле, которую не смогли снять даже родители. Об этом со ссылкой на Baza пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел 16 марта в доме на ул. Шоссейной. Двухлетний мальчик из любопытства надел на голову кастрюлю, но снять уже не смог. Из ловушки его попытались вызволить родители, но емкость села намертво. Семья обратилась к спасателям.

Специалисты сняли импровизированный шлем с ребенка с помощью обычного жидкого мыла. Никаких дополнительных инструментов не потребовалось, а мальчик отделался испугом. Семья поблагодарила сотрудников МЧС за помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина застрял половым органом в кольце и обратился к спасателям.