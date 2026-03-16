В Приморье тигр улегся прямо на проезжей части: движению автомобилей он не мешал

В Приморском крае недалеко от поселка Бойцова произошла необычная встреча: автомобилисты наблюдали на дороге лежащего дикого зверя. Видео опубликовал телеграм-канал «Amur Mash». На кадрах видно, как прямо посреди проезжей части лежит амурский тигр.

Водители, заметив краснокнижного хищника, остановились, опасаясь спровоцировать его на агрессию, но животное, по всей видимости, вообще не интересовали проезжающие мимо авто. Некоторое время люди все равно не решались продолжить путь.

Очевидцы сообщили о местонахождении хищника охотоведам. Специалисты предположили, что тигр мог просто отдыхать или греться на асфальте. В любом случае эксперты предостерегают: при виде диких зверей нельзя делать резких движений.

Ранее стало известно, что ученые расшифровали полный митохондриальный геном дикого амурского тигра.