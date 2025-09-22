В Приморье уничтожат 300 кг перца из Китая

В Приморье запретили ввоз партии острого перца из Китая общей массой 298 км из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости томатов, сообщило агентство UssurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора. По решению собственника вся зараженная продукция подлежит уничтожению.

Отмечается, что зараженные перцы выявили на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». Всего туда поступила партия овощей весом 5,3 тонны.

Сотрудник Россельхознадзора отобрал образцы томатов, сладкого и острого перца для лабораторных исследований. Пробы были направлены в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный центр безопасности продукции». Исследование показало наличие опасного вируса в партии свежего острого перца.

С начала 2025 года это уже 30-й случай выявления вируса коричневой морщинистости плодов томата в овощной продукции из Китая. Общий объем уничтоженной зараженной продукции превысил 36,5 тонн.

