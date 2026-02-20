В Приморье врачи удалили 18-летнему пациенту опухоль надпочечника весом почти 1 кг
Врачи Приморского края удалили 18-летнему россиянину килограммовую опухоль
Фото: [НИИ неотложной детской хирургии и травматологии/Медиасток.рф]
Во Владивостоке врачи провели уникальную операцию 18-летнему пациенту, удалив опухоль надпочечника весом почти килограмм, сообщили в приморском министерстве здравоохранения.
Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а функции удаленного органа возьмет на себя второй надпочечник.
Первые подозрения на наличие патологии возникли во время профосмотра в Китае: диагноз был подтвержден после обследования в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний, после чего пациента направили операцию.
Из-за значительных размеров и сложного расположения опухоль пришлось удалить вместе с пораженным надпочечником. Операция была проведена комбинированным методом: лапароскопическое отделение новообразования через небольшие проколы и извлечение через отдельный разрез.
Такой метод позволил провести вмешательство с максимальной точностью, минимальной травматичностью и минимальными рисками для пациента.
Врачи отметили, что опухоли надпочечников часто остаются незамеченными и выявляются случайно. Молодой человек до проведения профосмотра не подозревал о наличии крупного образования. Уже через сутки после операции пациент почувствовал себя хорошо.
