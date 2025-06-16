В Приморье задержали этническую группировку наркоторговцев

В Приморском крае пресекли деятельность этнической группировки наркоторговцев, который планировали сбыть в регионе более 8,5 кг наркотических веществ, доставленных из центральных районов страны. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ России по Приморью.

Оперативные мероприятия завершились задержанием нескольких подозреваемых, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статьям о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере (ст. 228 УК РФ). По ней обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что среди задержанных оказались лица, которые совсем недавно получили гражданство России. В случае вынесения обвинительного приговора правоохранительные органы подготовят меры, направленные на лишение гражданства.

Ранее сообщалось, что в Химках пресекли деятельность наркоторговца.