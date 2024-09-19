В Приморье задержали студента, публично поддерживавшего украинских террористов

В Приморском крае силами правопорядка взят под стражу студент одного из местных высших учебных заведений. Молодого человека подозревают в публичном оправдании деятельности одной из украинских организаций, объявленной в РФ террористической, информирует в аккаунте в соцсетях региональное СУ СКР РФ.

По версии следствия, 29 сентября 2023 года студент хвастался в сети своей поддержкой украинских террористов. На это обратили внимание правоохранители и возбудили в отношении юноши уголовное дело.

«Следователем СК России по Приморскому краю 19-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием решается вопрос о содержании подозреваемого в СИЗО на время следствия.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал з аочно сбежавшую из РФ телеведущую Татьяну Лазареву за оправдание терроризма.