В Приуралье районные власти заплатят ребенку 15 тыс. рублей из-за укуса собаки

В Приуральском районе с администрации через суд взыскали 15 тысяч рублей из-за нападения собаки на ребенка. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Бездомное животное напало на ребенка в апреле 2024 года. Собака набросилась на мальчика и укусила за колено. Школьник шел домой с прогулки. Из-за травмы пострадавшему потребовалась помощь. Семья обратилась в прокуратуру, та помогла восстановить справедливость через суд.

Согласно решению суда, районная администрация выплатит 15 тысяч рублей за травму ребенка в качестве моральной компенсации.

Не так давно аналогичный случай произошел в Муравленко. Там местную администрацию обязали выплатить за моральный вред из-за укуса собаки. Однако там случай серьезный: с властей взыскали 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что труп со следами когтей животного нашли в подмосковной квартире.