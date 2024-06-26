В Прокопьевске задержали банду предприимчивых грабителей с пистолетом

Четверо молодых людей совершали нападения на незнакомцев в кузбасском Прокопьевске. Банда владела травматическим пистолетом, что помогало оказывать давление на жертв ограбления. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на МВД по региону.

Предприимчивая компания ловила на улицах прохожих, и угрожая травматическим пистолетом заставляла брать микрозаймы и кредиты. Деньги в банкоматах снимались сразу. Компания не только запугивала людей, но и отправляла их в серьезную долговую яму.

В полицию обратился 20-летний житель Прокопьевска. Он заявил, что неизвестные под угрозой пистолетом заставили его оформить кредит онлайн и снять более 100 000 рублей.

На след банды удалось выйти. Были задержаны четыре человека, при этом двое из них неоднократно судимы за кражи и грабежи. Два их товарища 17 лет обладали пневматическим пистолетом, с помощью которого и запугивали людей.

Грабители ответят за содеянное по УК РФ ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину и женщину, которые ограбили школьника.