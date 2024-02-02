В Псковской области мать расправилась с тремя детьми ради своей личной жизни

Жуткая история убийства троих детей произошла в Псковской области. С ними расправилась мать Дарья Суханова. Сайт aif.ru узнал, что один ребенок мог не являться ей родным.

Квартиру Сухановой обыскивали в ноябре 2023 года. Маленькая однокомнатная квартира пропахла трупным запахом среди бардака, который превратил место в помойку. Смрад от мусора смешался с запахом от детской кроватки: там нашли две маленькие мумии, которые уже обтянулись иссохшей кожей. Бабушка была в ужасе от увиденного, но опознание провела, но признала лишь одного четырехлетнего ребенка. Маленького третьего, по ее словам, никогда не было.

Тело дочери Сухановой нашли в ее загородном доме, куда она привезла ее простуженную и бросила. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет. В однушке также обнаружили двух собак чихуахуа, убитых в ванной.

Отцы у всех разные, но жизнью дочки интересовался лишь один. Он же просил отдать девочку под его опеку, но сталкивался с отказами.

«А зачем ей было отдавать дочку, она же их всех и рожала только для пособий. Я не видела, чтобы она проявляла какую-то любовь и нежность к детям. Была к ним совершенно равнодушной и холодной. Однако при этом старательно исполняла свои родительские обязанности. Сейчас наговаривают, что Даша их голодом морила, в квартире не убиралась. Нет, это неправда, матерью она была нормальной, по крайней мере, в тот ее последний период, когда мы общались», — рассказала журналистам соседка Сухановой.

Последнее время Суханова строила отношения с полицейским, на материнский капитал купила дом в деревне и даже обустраивала его с возлюбленным. Но однажды сообщила, что рассталась с мужчиной навсегда. От крушения надежд девушка вернулась в объятия наркомана и алкоголика. При этом она переехала к нему в квартиру, но врала всем, что забрала детей с собой. На деле они давно были мертвы. В живых остались лишь двое, которые удачно нашли на то время приют у бабушки и отца.

На допросах о неизвестном ребенке она ответила, что «пошла в туалет, а он вывалился». Как его родила не помнит. Предварительные проверки показали, что девушка вменяема. Расследование пока продолжается.

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