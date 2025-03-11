В Псковской области в лесу нашли мертвого младенца

В одном из лесов Себежского района Псковской области нашли сумку, в которой лежал мертвый новорожденный ребенок. Об этом на своей официальной странице «Вконтакте» сообщил региональный СК.

Уточняется, что малыш находился в женской сумке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сотрудниками правоохранительных было осмотрено место происшествия. В ближайшее время пройдут все необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что в подъезде одного из домов Петербурга обнаружили коляску, где находилась годовалая девочка. Позже была задержана ее 20-летняя мать, которая банально смогла объяснить свой поступок.