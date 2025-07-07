В Пулково временные ограничения прохода и отсутствие мобильной связи

В воскресенье вечером, 6 июля, в Телеграм-канале аэропорта Пулково появилось сообщение о том, что вход в терминал временно ограничен. Попасть внутрь здания можно будет только при наличии билета.

Всех, кто не смог отправиться в авиапутешествие, а также тех, кто планировал прибыть в аэропорт, службы безопасности попросили немедленно освободить территорию.

В пресс-службе сообщили, что возможности по размещению терминала ограничены. Они попросили пассажиров передать эту информацию своим знакомым и родственникам, которые находятся в терминале в ожидании вылета, используя сотовую связь.

Аэропорт Пулково также сообщил о полном отсутствии мобильной связи в терминале.

Путешественники, отправляющиеся в путь вечером или ночью, могут отслеживать информацию о своих рейсах в режиме онлайн и не приезжать в аэропорт заранее.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Санкт-Петербургом сложилась критическая ситуация в сфере транспорта. Авиасообщение между двумя городами практически остановилось, то же самое происходит и с железнодорожными перевозками. Билеты на поезда раскупаются очень быстро.