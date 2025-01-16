В Пушкино назвали победителя рождественского кубка по футзалу среди ветеранов 40+

Президент федерации футбола и мини-футбола Городского округа Пушкинский Андрей Макаров рассказал, что мероприятие проходит в восьмой раз. Дружественная атмосфера на мероприятии — уже привычное дело. Ветераны спорта собираются вместе, чтобы поиграть и обсудить важные события футбола.

В нынешнем году участие в мероприятии приняли семь команд округа. Ветераны рассказали, что положительно относятся к подобным мероприятиям. Один из игроков отметил, что после длительных новогодних выходных особенно приятно провести время более активно.

По итогу игры победу одержала команда «Динамо Пушкино». Спортсменам вручили кубок Дворца спорта. Мероприятие прошло ярко и эмоционально.

Ранее сообщалось, что спортсмены СШ «Ивантеевка» выступили на региональных соревнованиях по лыжным гонкам.