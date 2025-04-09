В Пушкино состоялся коллективный просмотр фильма «С надеждой на свободу»

В Пушкино в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей состоялся просмотр фильма «С надеждой на свободу».

День освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля. Активисты центра «Точка притяжения» присутствовали на просмотре фильма. Картина показывает, что приходилось переживать узникам Освенцима. Те, кому удалось выжить в те страшные времена, специально для фильма давали интервью. Картина получилась трогательной и проникновенной. Она мотивирует на размышления.

После просмотра участники почтили память узников минутой молчания. Активисты центра положительно оценили проведение подобных мероприятий. По их мнению, важно знать трагические страницы истории родного Отечества, чтобы не допускать их повторения.

«Эти истории не должны забываться. Мы должны помнить о тех, кто пережил ужасы войны, и делать все возможное, чтобы подобные события никогда не повторялись», — отметили участники встречи.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей округа Пушкинский пригласили в Ивантеевку на уникальную выставку, приуроченную к 80-летию Победы.