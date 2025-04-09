В Пушкино в дошкольном отделении «Совенок» открыли литературную гостиную

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В честь Международного дня детской книги в дошкольном отделении «Совенок» образовательного комплекса № 11 города Пушкино состоялось торжественное открытие библиотеки — литературной гостиной.

Литературная гостиная — это пространство, где для дошкольников проводят различные развивающие мероприятия и занятия по дополнительному образованию. В создании пространства участвовали воспитатели и родители воспитанников. Вместе они собирали мебель, подбирали подходящие книги. Одним словом, создавали для детей комфортные условия для развития.

В рамках праздничного мероприятия дети из подготовительной группы декламировали любимые стихотворения, отгадывали загадки, знакомились с историями книг.

Ранее сообщалось, что в Пушкино сотрудники библиотеки проводят для пенсионеров курсы по компьютерной грамотности.