Почти двести человек продолжат строить школу в подмосковном микрорайоне Заветы Ильича

В рамках национального проекта «Образование» в Пушкино в микрорайоне Заветы Ильича ведется активное возведение новой школы, рассчитанной на 550 учеников. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на важном социальном объекте ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений и устройство инженерных сетей, а на прилегающей территории ведется устройство спортивного ядра и детских игровых площадок.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на объект уже завезли оборудование для пищеблока, а также ведется поставка всего необходимого для оснащения классов. Ожидается, что образовательное учреждение будет полностью сдано в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Накануне губернатор Андрей Воробьев навестил детей участников специальной военной операции, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново».