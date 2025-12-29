В работе приложений крупных российских банков произошел массовый сбой

Пользователи приложений трех крупных российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка, сообщили о массовых сбоях в работе сервисов. Данные о проблемах фиксирует международный сервис мониторинга Downdetector. На них ссылается РБК.

Основная жалоба клиентов связана с невозможностью совершить денежный перевод через мобильное приложение. Количество обращений стремительно растет.

Больше всего жалоб поступает от пользователей ВТБ — за последний час их число превысило 8,3 тыс. Клиенты Сбербанка сообщили о примерно 250 проблемах, а пользователи Т-Банка — о 52 сбоях за тот же период.

Первые сообщения о неполадках в работе приложения ВТБ начали появляться около 12:30 мск. Чуть позже, ближе к 13:00, проблемы начали фиксировать клиенты Сбербанка и Т-Банка.

География сбоев обширна — на неполадки жалуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Самарской области.

