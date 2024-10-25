В работе ресурсов ВТБ произошел масштабный сбой

Пользователи из России сообщают о проблемах с работой сайта и мобильного приложения ВТБ, оставив более 400 уведомлений на платформе Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы с Подмосковьем и Тверской, Нижегородской и Новосибирской областями.

Основные проблемы, о которых сообщают клиенты, связаны со сбоем на сайте — 41% всех жалоб, затем следуют сбои в работе мобильного приложения — 33%, и проблемы с сервисом и личным кабинетом — 18% и 4% соответственно.

Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках FINOPOLIS 2024 рассказал, что в 2024 году средний чек одного вклада достиг 531 тыс. руб.

Эксперты проводили анализ данных среди клиентов массовой розницы. Показатель нынешнего года — рекордный. В 2023 году сумма достигала 501 тыс. руб., а в 2022 — 520 тыс. руб.