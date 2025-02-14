В работе СПБ произошли масштабные сбои

Проблемы в работе СПБ фиксировал сервис Downdetector. С трудностями во время использования системы столкнулись 3194 человека. Больше всего жалоб было из Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской области, Калмыкии и Нижегородской области.

При этом основными проблемами стал сам сбой при использовании, сбой на сайте и проблемы с мобильным приложением.

ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт отметили, что проблему решили по состоянию на 19:30 по мск. Переводы осуществляются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что масштабный сбор произошел в онлайн-сервисе PlayStation в РФ и других странах.