В работе СПБ произошли масштабные сбои
Россияне столкнулись со сбоями при совершении переводов через СПБ
Фото: [Медиасток.рф]
Пользователи из России пожаловались на работу системы быстрых платежей (СПБ), сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Проблемы в работе СПБ фиксировал сервис Downdetector. С трудностями во время использования системы столкнулись 3194 человека. Больше всего жалоб было из Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской области, Калмыкии и Нижегородской области.
При этом основными проблемами стал сам сбой при использовании, сбой на сайте и проблемы с мобильным приложением.
ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт отметили, что проблему решили по состоянию на 19:30 по мск. Переводы осуществляются в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что масштабный сбор произошел в онлайн-сервисе PlayStation в РФ и других странах.