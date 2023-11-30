В работе Telegram наблюдается массовый сбой

Так, проблемы возникли после 18 часов, и число жалоб уже превысило несколько тысяч. У кого-то наблюдаются проблемы с прогрузкой каналов и чатов, у других же и вовсе не отправляются сообщения. Не работает ни мобильная, ни десктопная версия у 72 процентов обратившихся.

На данный момент неизвестно, что же произошло с мессенджером. Подробности уточняются.