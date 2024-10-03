В работе Telegram произошел массовый сбой

Пользователи жалуются на крупный сбой в работе приложения. По их словам, сообщения приходят с задержкой, а изображения не загружаются.

Многие россияне отметили, что популярный мессенджер Telegram начал тормозить или вовсе перестал работать. При этом у части пользователей проблем не наблюдается, а другие не могут отправить даже текстовое сообщение, не говоря уже о медиафайлах.

Сбой в работе сервиса наблюдался несколькими днями ранее. Во вторник, 1 октября, пользователи столкнулись с некоторыми трудностями при отправке сообщений и загрузке медиафайлов. Также было проблематично просматривать каналы.

Ранее массовый сбой произошел в приложении «Альфа-банка». Пользователи неоднократно жаловались на проблемы в работе российского сервиса.