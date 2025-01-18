В работе Wildberries произошел сбой из-за аварии

В работе популярного российского маркетплейса Wildberries произошел сбой в работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полученную от Роскомнадзора информацию.

Отмечается, что причиной сбоя стала авария на одном из ЦОДов, произошедшая днем в субботу, 18 января.

«РКН заявил, что фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причина — авария на одном из ЦОДов», — приводится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Wildberries занимаются перераспределением нагрузки на резервные центры обработки данных. В компании заверили, что в ближайшее время сервис будет полностью восстановлен.

Ранее сообщалось, что в Приангарье мужчина попытался подорвать пункт выдачи Wildberries.