Александр Дубинский, депутат Верховной рады, который сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, сообщил в своем Телеграм-канале о том, что экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, возможно, причастен к торговле оружием.

Депутат Дубинский заявляет, что получил от своих читателей скриншоты документов, которые, по его словам, содержат информацию из дела Службы безопасности Украины о государственной измене. Однако в опубликованных депутатом файлах не содержится информации о том, в отношении кого конкретно ведется расследование.

«Публикую информацию… про продажу оружия с участием Залужного и, возможно, связь со смертью (бывшего министра МВД Украины Дениса — прим. ред.) Монастырского», — говорится в сообщении Дубинского.

В документах содержится переписка, которая может свидетельствовать о том, что смерть Монастырского была неслучайной.

Есть предположение, что Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, или сам Валерий Залужный, возможно, причастны к организации покушения на Монастырского. Причиной могло стать расследование, которое выявило их возможную причастность к торговле оружием вместе с представителями Минобороны США.

Ранее стало известно о желании главы киевского режима Зеленского организовать аудит полезных ископаемых на Украине.