Вооруженные силы Российской Федерации вошли в стратегически значимый город Гуляйполе, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, российские штурмовые отряды вошли в Гуляйполе и заняли позиции.

«А тем временем россияне уже в Гуляйполе…» — пишет Безуглая в своем телеграм-канале.

Согласно информации, опубликованной украинским военным пабликом Deep State, российские военные силы уже активно присутствуют в окрестностях Гуляйполя.

В данный момент, мобилизовав дополнительные силы (включая ВСУ), пытаются создать дополнительные оборонительные рубежи и стабилизировать обстановку.

«Россияне, зная и осознавая проблему, посылает беспрестанно штурмовать наши позиции и оказывает постоянное давление, вследствие чего имеет определенные успехи. В частности, противник массово фиксируется в окрестностях Гуляйполя», — отмечает DS.

Ранее сообщалось о том, что российские военные освободили Купянск.