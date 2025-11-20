Владимиру Путину доложили об освобождении города Купянск. С докладом о ключевом успехе российских вооруженных сил выступил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во время визита президента на один из командных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские войска полностью установили контроль над городом Купянск, о чем было доложено верховному главнокомандующему. Визит Владимира Путина на командный пункт группировки «Запад» был посвящен обсуждению текущей оперативной обстановки и ключевых достижений.

В ходе совещания начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента не только об освобождении самого города, но и о других значительных тактических успехах на данном направлении. До этого министерство обороны сообщало о создании зоны окружения для подразделений Вооруженных сил Украины в районе Купянска и Красноармейска.

По данным из открытых источников, в районе Купянска-Узлового удалось заблокировать до пятнадцати батальонов противника. Освобождение этого стратегически важного логистического узла позволяет российским войскам закрепиться на новых рубежах и развивать дальнейшее наступление.

Ранее сообщалось о том, что российский боец сбил дрон рюкзаком в окопе и спас себя вместе с товарищами.