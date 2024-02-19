В Раде призывают демобилизовать украинских срочников

Депутаты в Верховной Раде требуют, чтобы в ближайшие два месяца нужно демобилизовать украинских срочников. Депутаты призывают, чтобы это включал в себя доработанный законопроект украинского правительства, пишет РИА Новости в понедельник, 19 февраля.

По словам представителя комитета Рады по вопросам соцполитики Михаила Цымбалюка, на данный момент важно понять, какие правки будут кардинальными, и острым вопросом по-прежнему остается демобилизация срочников.

По словам Цымбалюка, отсрочка должна быть не меньше 12 месяцев для того, чтобы устроить свою жизнь на гражданке, а также дать выбор желающим продолжить службу и подписать контракт. Отдельно, по мнению Цымбалюка, нужно рассматривать отсрочку и при уходе за гражданами с инвалидностью.