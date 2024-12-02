Те украинские генералы, которые отказались от создания фортификационных сооружений на фронте, остаются неприкасаемыми и безнаказанными. Так считает Марьяна Безуглая, депутат Верховной Верховной Рады. Свою точку зрения она изложила в собственном телеграм-канале.

Парламентарий не нашла рационального объяснения тому, что ВСУ не построили укрепления вдоль линии фронта. Это касается полосы вдоль реки Оскол, а также приграничных с Россией территорий. За счет этого ВС РФ беспрепятственно могут передвигаться на данных направлениях.

«Все повторяется. Но генералы неприкосновенны?» — указала она.

По мнению Безуглой, в действительности неприкосновенностью пользуются вовсе не депутаты, а высший генералитет ВСУ.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские части продвигаются вперед и не дают украинским подразделениям создать серьезную оборонительную линию на новом месте. По его мнению, ВС РФ принадлежит инициатива по всей линии боестолкновений.