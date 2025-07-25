В Раде заявили об отсутствии «плюшек для возвращения украинских беженцев»

Для Украины имеет большое значение возвращение эмигрировавших граждан. Однако для этого правительству нужны деньги, которых у него нет.

Такое заявление в интервью изданию «Дело» сделал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он также отметил, что обсуждать «какие-то плюшки для возвращения украинских беженцев» сложно, в том числе из-за того, что это могут негативно воспринять украинцы, которые не покидали страну.

Ранее сообщалось о том, что украинцы начали использовать поддельные паспорта для въезда в Россию.