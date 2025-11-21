В рамках акции «Месяц Добрых дел» в России прошло свыше 800 мероприятий

В рамках акции «#МЫВМЕСТЕ — Месяц Добрых дел» в России прошло более 800 мероприятий. К проекту присоединились все регионы страны, сообщили организаторы.

Акцию проводят с 4 ноября по 5 декабря Росмолодежь и «Добро.рф» в преддверии Пятого Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

В ходе акции все желающие предлагают проекты и мероприятия и регистрируют их на портале Добро.рф. Заявки подали почти 8,5 тыс. волонтеров. Из них более 5 тыс. уже приняли участие в добрых делах. Всего в программе более 1,2 тыс. мероприятий по семи ключевым направлениям добровольчества.

Лучшие инициативы, отобранные по итогам региональной программы, получат возможность быть представленными на форуме #МЫВМЕСТЕ в Москве. Он соберет более 20 тыс. участников из России и зарубежных стран. В его рамках подведут итоги премии #МЫВМЕСТЕ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров области за их труд.